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Dünya

Trump, Mahmud Abbas ile görüştü

Trump, İsrail ile Filistin arasında barışı sağlamak için uğraşacaklarını söyledi

03 Mayıs 2017 22:41

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Trump, İsrail ile Filistin arasında barışı sağlamak için uğraşacaklarını ifade etti.

'Filistin ve İsrail arasında barışı sağlamak istiyoruz' diye konuşan Donald Trump, iki ülke ile de konuyu çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapacağını belirtti. ABD Başkanı, iki ülke liderinin çözüm için iyi çalıştıklarını ifade ederken Filistin lideri Mahmud Abbas da 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümden yana olduklarını vurguladı.

Filistin lideri, iki devletli bir barış çözümünün terörizmle mücadelede de fark yaratacağını söyledi. Abbas, Trump'ın çabalarının barışın sağlanması için umut verici nitelikte olduğunun altını çizdi.

 

"İsrail işgale son vermeli"

 

Mahmud Abbas, 'İsrail, Filistin toprakları ve halkı üzerindeki işgaline bir son vermeli, Filistin, İsrail devletini tanıyor. Filistinliler çocuklarını ve torunlarını bir barış kültürü içinde yetiştirebilmeliler' diye konuştu.

 

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