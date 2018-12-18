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Ekonomi

Trump: Likiditeyi olduğundan daha fazla şıkıştırmayın

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerini, "Likiditeye hali hazırda olduğundan daha şıkışık hale gelmesine imkan vermeyin" diye uyardı

18 Aralık 2018 20:37

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerini, \"Likiditeye hali hazırda olduğundan daha şıkışık hale gelmesine imkan vermeyin\" diye uyardı.
Trump, bugün başlayan ve iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde Fed yetkililerine seslendi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, \"Fed\'deki insanların bir hata daha yapmadan önce bugünkü Wall Street Journal\'daki editör yazısını okuyacaklarını umuyorum. Aynı zamanda, likiditeyi hali hazırda  olduğundan daha şıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, işi yalnızca anlamsız rakamlara bırakmayın; iyi şanslar\" dedi.
Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada da Fed\'in faiz artırımlarını eleştiren Trump, \"Doların güçlü, neredeyse sıfır enflasyonun olduğu ve  dünyanın çalkalandığı, Paris\'in yandığı, Çin\'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed\'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi bile  inanılmaz\" demişti.

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