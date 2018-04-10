T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Kuzey Kore'yle Mayıs veya Haziran başında görüşeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump “Mayıs veya Haziran başında” Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceğini söyledi

10 Nisan 2018 13:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump “Mayıs veya Haziran başında” Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceğini söyledi.
Trump Beyaz Saray Bakanlar Kurulu’yla yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mayıs\'ta ya da Haziran başında onlarla bir araya geleceğiz; karşılıklı saygı gösterileceğine inanıyorum ve Kuzey Kore\'nin nükleer silahlarının yok edilmesine ilişkin bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum\" dedi.
ABD yetkilileri Pazar günü Kim Jong Un’un nükleer silahlanmanın durdurulmasının tartışılmasına açık olduğunu belirtmiş ve iki lider arasında bir görüşme olacağının sinyalini vermişti. İki liderin de söz konusu zirveye hazırlık amacıyla görüştükleri iddiaları daha önce ortaya çıkmışken, Trump’ın Kim Jong Un’la bir araya gelmesi bir ABD Başkanı’nın Kuzey Kore lideriyle yüz yüze görüşmesi bakımından bir ilk olarak görülüyor.
Trump söz konusu görüşmelerle ilgili eski ABD liderlerine sitem ederek, “Bu görüşmeler yıllar önce gerçekleşmeliydi fakat önceki başkanlar Kuzey Kore’yle görüşmemeyi tercih etti. Fakat eğer Kuzey Kore’yle beş, 10 veya 15 yıl önce görüşseydik her şey daha kolay olabilirdi” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçNisan DHAABD Başkanı Donald TrumpHaziranKuzey Kore Lideri Kim Jong UnTrump Beyaz Saray Bakanlar KuruluylaKuzey KoreABDPazarKim Jong UnunTrumpın Kim Jong UnlaABD Başkanının Kuzey KoreTrumpKuzey KoreyleFakat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24