Trump Kuzey Kore'yle 'büyük, büyük' bir çatışmadan kaygılı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini, ancak bu ülkeyle "büyük, büyük bir çatışmanın" mümkün olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Washington'ın Kuzey Kore'yle bu ülkeyi nükleer silahlardan arındırma amacıyla müzakere etmek istediğini ve rejim değişikliği istemediklerini savundu.

Çin Dışişleri Bakanı ise müzakere ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi de toplanıp, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programına karşı yeni önlemleri ele almaya başladı.

Kuzey Kore son haftalarda bazı askeri güç gösterilerinde bulunmuş ancak yaptığı son füze denemesi başarısız olmuştu.

ABD ise bölgeye savaş gemileri yolladı ve Güney Kore'de tartışmalı bir füze savunma sistemi kurmaya başladı.

NPR radyosuna konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Biz rejim değişikliği istemiyoruz, Kore Yarımadası'nın birleşmesini hızlandırmak istemiyoruz. Biz nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası istiyoruz ve bu da bölgedeki diğerlerinin istekleriyle tamamen uyumlu" dedi.

Tillerson ayrıca Çin'in Kuzey Kore'yi artık önemli bir müttefik olarak değil, bir "yük" olarak görmeye başlamış olabileceğini de vurguladı ve "Çin, Kuzey Kore artık onlar açısından bir değer mi yoksa kendi güvenlikleri açısından da bir yük mü değerlendirmesini yeniden yapmaya başladı" diye konuştu.

Ancak Çin Dışişleri Bakanı, Wang Yi Kore Yarımadası'ndaki gerilimin çığrından çıkma tehlikesi bulunduğu uyarısı yaptı Kuzey Kore'yle müzakerenin "tek doğru seçenek" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Reuters Haber Ajansı'na verdiğ mülakatta Kuzey Kore krizinin çözümü konusunda Çin'in elinden geleni yaptığını da ifade etti. Trump Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iyi niyetle ABD'ye yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Trump, "Elinden geleni yaptığına inanıyorum. Kriz ve ölümler görmek istemediği kesin. İyi bir adam. Kendisini yakından tanıma fırsatı buldum"

Ancak Trump, Kuzey Kore ile ABD arasında bir savaş çıkması ihtimali olduğunu söyleyerek, "Kuzey Kore'yle büyük, büyük bir çatışma ihtimali var. Ama diplomatik yolları tercih ediyorum" dedi.

ABD Başkanı, "Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuştu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadığı sorusuna "Makul bir kişi olduğunu düşünmek istiyorum" diyerek yanıt veren Trump, Kim Jong-un hakkındaki düşüncelerini de anlattı:

"27 yaşında babası ölüyor ve rejimi devralıyor. Ne derseniz deyin, kolay bir şey değil. Hele o yaşta. Yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum. Sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum."

Trump röportajda Kuzey Kore'yi 'ABD için en büyük risk' olarak tanımladı.