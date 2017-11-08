Trump, Kuzey Kore'yi uyardı: Bizi sınamayın

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'yi sert bir dille uyardı ve "Bizi hafife almayın. Bizi sınamayın" dedi.

Konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a seslenen Trump, "Edindiğin silahlar seni daha güvende kılmayacak, rejimini büyük bir tehlikeye sokacak" diye konuştu.

Asya turu kapsamında iki günlük bir Güney Kore ziyareti yapan Trump konuşmasına, Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey'in tersine Güney Kore'nin kaydettiği ilerlemeyi överek başladı. Trump, Kuzey Kore rejimini "tarih labarotuvarındaki trajik bir deneye" benzetti.

ABD Başanı, Kuzey Kore'nin "Liderin kaderinin fethedilen Kore Körfezi'ni ve köleleştirilmiş Kore halkını anne-baba ve koruyucu olarak yönetmek olduğuna inanan meczup bir inanca sahip, askeri bir kült" tarafından idare edildiğini söyledi.

Pyongyang'ın ABD'nin geçmişte gösterdiği itidali bir zayıflık olarak yorumlamış olabileceği uyarısını yapan Trump, şu anda ABD'de farklı bir yönetimin iktidarda olduğunu söyledi ve Kuzey Kore liderine nükleer silahlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

'Dedenin düşlediği cennet değil'

Trump "Kuzey Kore dedenin düşlediği cennet değil. Hiçbir insanın hak etmediği bir cehennem" dedi.

Trump ayrıca, başta Çin ve Rusya olmak üzere, diğer ülkelere de Pyongyang'a nükleer silahlardan vazgeçme baskısı yapmasını istedi.

Trump, "Dünya nükleer yıkımla tehdit eden haydut bir rejim belasını hoş göremez. Tüm sorumlu uluslar, gaddar Kuzey Kore rejimini tecrit etmek, herhangi bir destek ve kabul almasını engellemek için güçlerini birleştirmeli" dedi.

Trump'ın daha önce Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyordu, ancak kötü hava nedeniyle bu ziyaret iptal edildi. ABD'li yetkililer Trump'ın helikopterinin Seul'den kalktığını, ancak daha sonra geri döndüğünü söyledi.

Trump'ın Japonya ile başlayıp Güney Kore'yle sürecek Asya gezisi, Çin, Vietnam ve Filipinler duraklarıyla devam edecek.