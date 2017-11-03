Trump, Kuzey Kore'yi 'teröre destek veren ülkeler' listesine alıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Trump yönetiminin, Kuzey Kore'yi yeniden "Teröre destek veren ülkeler" listesine ekleyebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Asya turuna ilişkin Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan McMaster, Trump'ın, Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip olmasını engelleme stratejisinin bir parçası olarak bu ülkenin yeniden "Teröre destek veren ülkeler" listesine eklenebileceğini söyledi.

McMaster, "Bu, şu anda üzerinde düşünülen bir seçenek. Başkan'ın kabinesi bunu, toplamdaki Kuzey Kore stratejisinin bir parçası olarak görüyor. Yakında bu konuyla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi.

"Kuzey Kore'yi engelleme diplomasisi"

"Kamuya açık bir havalimanında sinir gazı kullanarak birini öldüren bir rejim, kardeşini bu şekilde öldürten despotik bir lider; diğer eylemleriyle birlikte düşünüldüğünde bu açık bir terör eylemidir" ifadesini kullanan McMaster, Trump'ın 12 günlük ilk Asya turundaki ana amaçlarından birinin "Kuzey Kore'yi engelleme diplomasisi" olacağını söyledi.

McMaster, "Başkan'ın ziyaretinin üç amacı olacak; Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasını engelleme kapsamındaki uluslararası çabaları güçlendirmek, açık ve serbest bir İndo-Pasifik bölgesini desteklemek ve karşılıklı ticari ve ekonomik işlemlerde Amerikan refahını artırmak" değerlendirmesini yaptı.