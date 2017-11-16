ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız. Ziyaretimin ana amaçlarından biri, dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmekti" açıklamasını yaptı.

Trump, Asya turu dönüşünde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore tehdidine karşı Çin de dahil bölge ülkelerinin ortak bir çizgide buluştuğu" görüşünü belirtti.

NTV'nin haberine göre, Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler ziyaretlerini değerlendiren Trump, "Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız. Ziyaretimin ana amaçlarından biri, dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmekti" ifadesini kullandı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu noktada aynı çizgide buluştuklarını ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Ziyaretlerinde ayrıca "ABD'nin Asya bölgesindeki ekonomik ve ticari çıkarlarını korumak" ve "bölge ülkeleriyle adil ve karşılıklı ticari anlaşmalar imzalamak" için görüşmeler yaptığını da dile getiren Trump, bu süreçte milyarlarca dolarlık yeni anlaşma imzaladığını söyledi.