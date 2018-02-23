Trump: Kuzey Kore'ye tüm zamanların en büyük yaptırımları uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer füze denemeleri nedeniyle gerginlik yaşadığı Kuzey Kore'ye karşı bugüne değinki en büyük yaptırımları uygulayacaklarını duyurdu.

Tam da Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'Olimpiyat birleşmesi' yaşanırken ABD Başkanı'ndan ''Kuzey Kore rejimine karşı gelmiş geçmiş en büyük yaptırım paketini yürürlüğe koymakta olduğumuzu duyuruyorum'' açıklaması geldi.

Sputnik'te yer alan haber göre, Trump ''Kuzey Kore'nin nükleer programını finanse etmek ve ordusunu güçlendirmekte kullandığı gelir kaynaklarını ve yakıtı daha da kesintiye uğratmak amacıyla Hazine Bakanlığı kısa sürede eyleme geçecek'' dedi.

Açıklamasında ABD Hazine Bakanlığı'nın Kuzey Kore'nin yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olan 56 gemi, gemicilik şirketi ve başka işletmeleri hedef alacağına yer verildi.