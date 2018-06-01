Trump Kuzey Kore'nin mektubunu bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin, "Umuyorum ki Kim Jong-un ile ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz" dedi.

Trump, Teksas'a hareketinden önce Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin cuma günü Washington'a gelmelerini beklediğini kaydetti.

"Kim'den gelecek mektubu bekliyorum"

Trump, "Kuzey Kore ile gayet iyi gidiyoruz. Dışişleri Bakanımız (Kuzey Koreli muhatabıyla) çok iyi toplantılar gerçekleştirdi. Bugün bir kez daha buluşuyorlar. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum. Görüşmeler çok olumluydu, sanıyorum süreç çok olumlu olacak." şeklinde konuştu.

Mektubun içeriğini bilmediğini ancak merakla okumayı beklediğini dile getiren Trump, basın mensuplarına yarını beklemelerini söyledi.

"İkinci veya üçüncü tur olabilir"

Trump, ABD ile Kuzey Kore arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna da "Bu bir süreç; neler olacağını göreceğiz. Ancak umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz." yanıtını verdi.