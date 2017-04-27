Trump Kuzey Kore stratejisini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda gerilimin hızla tırmandığı Kuzey Kore'ye karşı Washington'un alacağı tedbirleri açıkladı.

Alışılmadık bir şekilde ABD Senatosu'nun 100 üyesini birden Beyaz Saray'a davet ederek kapsamlı bir Kuzey Kore brifingi veren Trump yönetimi, Pyongyang yönetiminin nükleer programından geri adım atmaması halinde ülkeye Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımların devreye gireceğini söyledi.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis ortak bir yazılı açıklama yaparak "ABD istikrar ve Kore Yarımadası'nın barışçıl bir şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını hedeflemektedir" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda gerilimin hızla tırmandığı Kuzey Kore'ye karşı Washington'un alacağı tedbirleri açıkladı.

Mattis ve Tillerson'un açıklaması şöyle devam etti:

"Müzakerelere açık olduğumuz gibi, kendimizi ve müttefiklerimizi korumaya da hazırız. Başkan'ın yaklaşımı, Kuzey Kore'nin nükleer füze envanterini tamamen ortadan kaldırmasını amaçlamaktadır. Bunun için ekonomik yaptırımların artırılmasının yanı sıra müttefiklerimiz ve bölgesel ortaklarımızla diplomatik baskıların artırılması kararlaştırılmıştır."

ABD'liler, Kuzey Kore'nin askeri sanayi faaliyetlerinden son derece rahatsız.

"ABD halkı ciddi bir tehditle karşı karşıya"

Pyongyang'ın, Trump'ın başkanlık dönemi bitmeden ABD'yi nükleer başlıklı bir füzeyle vurabilecek kapasiteye ulaşabileceğine inanıyorlar.

Herhangi bir askeri hamlenin risklerle dolu olduğu aşikâr. Ancak Trump Kuzey Kore konusunda söylemini iyice sertleştirerek, ABD halkına ciddi bir tehditle karşı karşıya oldukları mesajını veriyor.

Trump'ın planının en önemli parçalarından birisi Çin üzerindeki baskıyı artırarak, Pekin yönetiminin Kuzey Kore'yi nükleer emellerinden vazgeçirmesini sağlamak.

Yapılan açıklamada ABD'nin müzakereye açık olduğu söyleniyor. Ancak Washington'da dahi çok sayıda kişi Pyongyang'ın öne sürülen şartları kabul edeceğinden şüpheli.

ABD Senatosu'nun Demokrat üyesi Christopher Coons, bilgilendirme toplantısında Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğinin de gündeme geldiğini söyledi ve "Aydınlatıcı bir toplantıydı. Askeri operasyonlar için ne kadar ciddi hazırlıklar gerektiğini bir kez daha gördük. Diplomatik baskının artırılması yönündeki strateji ise net ve ölçülüydü" dedi.

Kuzey Kore yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kabul edilmiş olan ağır yaptırımların altında yaşıyor.

Beyaz Saray'daki bilgilendirme toplantısı öncesinde konuşan ABD'nin Pasifik donanmasının komutanı Amiral Harry Harris, ülkesinin herhangi bir füze tehdidini 'en ileri teknolojiyle' etkisiz hale getirecek kapasiteye sahip olduğunu söylemişti.

Güney Kore'ye yerleştirilmesine başlanan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin önemine dikkat çeken Amiral Harris, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u dize getirmeyeceğiz, aklını başına getireceğiz" demişti.

Harris, Kuzey Kore'nin teknolojik kabiliyete eriştiği anda ABD'ye saldırmak isteyeceğini de ifade etmişti.

Çin ise Güney Kore'ye THAAD sisteminin yerleştirilmesinin bölgenin istikrarı açısından olumsuz olduğunu ifade ediyor.