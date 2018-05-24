Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak Singapur'daki zirveye katılmayacağını iletti. Görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi bekleniyordu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong'un'a gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un'a 12 Haziran'daki görüşmenin iptal edildiğini bildiriyor.

Trump iptale gerekçe olarak Kuzey Kore'den yapılan saldırgan açıklamaları gösterdi.

ABD Başkanı Trump mektubunda, "Nükleer kapasiteniz hakkında konuşuyorsunuz ama bizimkiler o kadar büyük ve güçlü ki, Tanrı'ya hiçbir zaman kullanmamamız için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump dünyanın ama özellikle de Kuzey Kore'nin önemli bir fırsatı kaçırdığını söylerken, bırakılan üç Amerikalı mahkum için de teşekkür etti.

"Beni aramaktan çekinme"

ABD Başkanı mektubunda gelecekte Kim'le görüşmek istediğini söyledi. Donald Trump mektubunda Kuzey Kore lideri Kim'e, "Eğer fikrini değiştirirsen beni beni aramaktan ya da bana yazmaktan çekinme" mesajını verdi.