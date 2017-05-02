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BBC Türkçe

Trump: Kuzey Kore lideri ile görüşmekten onur duyarım

Bloomberg televizyonuna konuşan ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmek istediğini söyledi. Trump, "Eğer onunla buluşmak benim için uygun olursa, bunu kesinlikle yaparım, bundan onur duyarım. Tekrarlıyorum, uygun koşullarda onunla bir aray

02 Mayıs 2017 06:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmek istediğini söyledi.

Donald Trump, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta "Eğer onunla buluşmak benim için uygun olursa, bunu kesinlikle yaparım, bundan onur duyarım. Tekrarlıyorum, uygun koşullarda onunla bir araya gelirim" dedi.

Trump bu mülakatta hangi şartların yerine getirilmesi halinde Kuzey Kore lideri ile görüşebileceğini ise açıklamadı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşme için gerekli şartların ortada olmadığı açık" diye konuştu.

Sean Spicer kısa süre içinde Başkan Trump ile Kim Jong-Un arasında ikili bir görüşme yapılmasını beklemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta ise Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir üslüp kullandı.

Donald Trump, Kuzey Kore'nin "kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği füze programının ABD'yi fazlasıyla tehdit ettiğini söyledi.

Trump, gerekirse bu ülkeye karşı harekete geçmekten kaçınmayacağını belirtti.

CBS televizyonuna verdiği mülakatta ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u "çok uyanık biri" olarak nitelendiren Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programına son vermemesi halinde bu ülkeye askeri müdahalede bulunma ihtimalini dışlamamış ve Kuzey Kore'ye karşı girişilecek büyük bir savaşta milyonlarca kişinin ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin, kurucusu Kim Il-Sung'un doğum günü olan 15 Nisan'da ya da bu tarihten kısa bir süre önce ya da sonra, uyzun bir menzilli bir füze denemesinden hatta altıncı nükleer denemesini yapmasından korkuluyor.

Pyongyang yönetimi Pazartesi günü, "ABD'nin saldırgan ve histerik tutumu karşısında" nükleer gücünü artıracağını ve en üst düzeye çıkaracağını açıklamıştı.

gerçekleştirmişti

Güney ve Kuzey Kore, 1953'teki ateşkese karşın teknik olarak hala savaş halinde ve iki ülke de halen askeri tatbikatlar yapıyor.

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