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BBC Türkçe

Trump: Kuzey Kore ile aşırı yüksek seviyelerde görüşmeler yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin planlanması için Kuzey Kore ile doğrudan temas kurduklarını söyledi. Reuters ve Wall Street Journal ise CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin planlanması için Kuzey Kore ile doğrudan temas kurduklarını söyledi. "Aşırı yüksek seviyelerde doğrudan görüşmeler yaptık" diyen Trump, görüşme için beş ayrı mekanın değerlendirildiğini belirtti.

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazdı. Pompeo aynı zamanda Trump'ın yeni dışişleri bakanı adayı.

ABD'nin Florida eyaletinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlarken konuşan Trump, Kuzey Kore lideriyle "Haziran başı veya ondan biraz daha önce" görüşeceğini söyledi.

Şinzo Abe ise Trump'ın Kim Jong-un ile görüşme "cesaretini" övdü.

Buluşmanın gerçekleşmesi durumunda Donald Trump, bir Kuzey Kore lideri ile görüşen ilk ABD başkanı olacak.

Kuzey Kore'nin yürüttüğü nükleer testler ve ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip roketleri son dönemde iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Fakat Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları, diplomatik görüşmelerin gerçekleşmesi için beklenmedik bir imkan sağladı.

Gözlemciler, Japonya Başbakanı Abe'nin Trump ile bu görüşmesindeki hedefinin, Trump'ı Kim Jong-un ile buluşmasında Batı'nın Kuzey Kore'ye yönelik sert çizgisinden sapmamasını sağlamak olduğu yorumunda bulunuyor.

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