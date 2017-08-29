Trump: Kuzey Kore için bütün seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'den pazartesi günü fırlatılan ve Japonya’nın üzerinden geçen deneme amaçlı balistik füze hakkında sert açıklamalarda bulundu.

"Tehdit ve istikrar bozucu hareketler sadece Kuzey Kore'nin bölge ve diğer ülkeler nezdindeki tecridini artırıyor” diyen ABD Başkanı, Kuzey Kore konusunda "bütün seçeneklerin masada olduğunu" söyledi. Bu seçenekler arasında askeri müdahale de bulunuyor.

Kuzey Kore'nin dünyaya vermek istediği mesajın açık bir şekilde alındığını söyleyen Trump; açıklamasında, "Bu rejim, komşularına, Birleşmiş Milletler'in tüm üyelerine ve kabul edilebilir uluslararası teamülün asgari standartlarına olan saygısızlığını gösterdi” dedi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang yakınlarından fırlatılan orta menzilli balistik füze, 550 kilometre yükseklikte Japonya'nın üzerinden geçerek Hokkaido adasının doğusunda Pasifik Okyanusu'na düştü.

"ABD yüzde yüz Japonya’nın yanında”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, olay sonrasında telefonla görüşen Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin ABD, Japonya ve Güney Kore için "ciddi ve büyüyen bir tehdit" olduğu konusunda mutabık kaldı.

İki lider, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttırmaya ve uluslararası toplumu da bu yönde girişimde bulunması için ikna etmeye karar verdi.

Füzenin kendi toprakları üzerinden geçmesini "çirkin bir eylem" olarak değerlendiren Abe, Trump'ın "yüzde yüz Japonya'nın yanında olduklarını” söylediğini aktardı. Tokyo yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplanmaya çağırdı.

Almanya Kuzey Kore’yi kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmek üzere Washington'a giden Gabriel, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuku "şiddetli" bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle dehşete düştüğünü söyledi.

Japonya’nın acil olarak bir araya gelmesi için çağrı yaptığı BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasına destek verdiğini ifade eden Gabriel, uluslararası toplumun Kuzey Kore’ye karşı hali hazırdaki yaptırımları kesin bir şekilde uygulaması gerektiğini belirtti.

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AP/AFP/Reuters, DÇ/CÖ