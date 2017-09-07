Trump: Kuzey Kore için askeri müdahale ilk seçeneğimiz değil

ABD Başkanı Donald Trump , Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesinin ardından İngiltere, Avustralya ve Çin liderleriyle telefon görüşmesi yaptı.

Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularına, “Çok olumlu bir telefon görüşmesi oldu. Devlet Başkanı Şi, bir şeyler yapmak istiyor. Bu konuda neler yapabileceğini beraber göreceğiz. Benimle yüzde yüz aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. O da şu an orada olanlardan memnun değil. Çok dürüst ve uzun bir telefon görüşmesi oldu” diyerek cevap verdi.

Kuzey Kore’ye askeri seçeneğiyle ilgili daha temkinli bir cevap veren Trump, “Neler olacağını göreceğiz. Kesinlikle bu ilk seçeneğimiz değil ancak neler olacağını göreceğiz” dedi.



Donald Trump daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile ticaret yapan ülkelere mali yaptırım uygulayabileceklerini belirmişti.

Pyongyang’ın en büyük ticaret ortağı Çin ise Trump’ın bu isteğine olumlu bakmıyor.