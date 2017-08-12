Trump: Kuzey Kore, ABD topraklarına saygısız davranırsa gerçekten pişman olur

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için "ABD topraklarına saygısız davranırsa gerçekten pişman olur" dedi.

ABD Başkanı Trump, New Jersey'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-Un ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Kuzey Kore Lideri, Guam ya da herhangi bir ABD toprağına saygısız bir tutum gösterirse, bundan gerçekten pişman olacak. Umarım Kuzey Kore, sözcüklerimin ağırlığının farkına varmıştır. Bunlar anlaşılması oldukça kolay sözler."