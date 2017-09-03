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Dünya

Trump: Kuzey Kore, ABD için saldırgan ve tehlikeli olmaya devam ediyor

"Büyük bir tehdit ve haydut bir ülke"

03 Eylül 2017 18:42

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah saatlerinde uzun menzilli füzelere takılabilecek bir nükleer silahı başarıyla test ettiğini duyuran Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kore, büyük bir nükleer test gerçekleştirdi. Sözleri ve eylemleri ABD için saldırgan ve tehlikeli olmaya devam ediyor. Kuzey Kore, yardım etmeye çalışan fakat az başarıya sahip Çin'e büyük bir tehdit ve utanç kaynağı hâline gelen haydut bir ülke. Güney Kore, onlara söylediğim gibi, Kuzey Kore ile durumu yatıştırma konuşmalarının işe yaramayacağını görüyor. Onlar sadece tek bir şeyden anlıyor!" dedi.

 

Kuzey Kore yönetimi, altıncı nükleer denemelerinin "mükemmel bir başarıyla" sonuçlandığını açıklamış; denemenin ardından Japonya'dan da hissedilen 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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