Trump: Kürtler, Suriye'de bizim için öldü

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlediği basın toplantısında Kurdistan TV muhabirine "Bay Kürt" diye işaret ederek soru hakkı verdi.

Trump, ABD'nin Kürtlerle IŞİD sonrası ilişkilerinin nasıl olacağı sorusuna, "Kürtler muhteşem insanlar. Bizim için de öldüler. Onlara yardım etmek istiyorum. Unutmayın, orası onların toprağı. Biz birlikte savaştık. Bunu unutmayacağım." cevabını verdi.

Soruyu soran muhabir Rahim Rashidi, sosyal medya hesaplarından "Ben Bay Kürt'üm ve bundan çok gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.

Daha sonra Euronews'e konuşan Rashidi, "ABD Başkanı'nın bana Kürt kimliğimi vurgulayarak hitap etmesinden çok gurur duydum. Biz Kürtler hep görmezden geliniyoruz, bu yüzden Kürt kimliğimizle tanınmaktan çok gurur duyuyoruz" dedi.