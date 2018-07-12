Trump: Kürtler harika insanlar, inanılmaz savaşçılar, zeki müttefikler

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan, Irak ve Suriye'de peşmergeyi ve Kürt güçlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, ''Kürtler harika insanlar, inanılmaz savaşçılar, zeki müttefikler'' ifadesini kullandı.

Brüksel'deki NATO zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Afganistan ve Irak'ta Kürtleri destekleyip destekleyemeyecekleri sorusuna, "Kürtler harika insanlar. İnanılmaz savaşçılar, zeki müttefikler" yanıtını verdi.

Trump'ın Brüksel'den sonraki durağı İngiltere'nin başkenti Londra olacak. Trump ayrıca İngiltere ziyaretinde göç konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtip "Avrupa Birliği (AB) çok dikkatli olsun. Göç Avrupa'yı kontrolü altına alıyor" dedi.