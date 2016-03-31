Trump: Kürtaj olan kadınlar cezalandırılsın!

ABD'de Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump kürtajın yasadışı olması durumunda, kürtaj olan kadınların 'bir şekilde cezalandırılması' gerektiğini söyledi.

Trump'ın, bir belediye meclis toplantısında yaptığı bu yorumlar MSNBC televizyonunda yayınlanınca aday adayı eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Bunun üzerine Trump tavır değiştirip, bu sefer de kürtajı yapan kişinin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Fakat yine de kürtajla ilgili "Duruşum değişmedi" dedi.

Trump, bazı istisnai durumlar dışında kürtajın yasaklanmasından yana. Kürtaj, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla 1973 yılından bu yana yasal.

Kürtaj ancak anayasada değişikliğine gidilmesiyle yasadışı ilan edilebilir.

Bir zamanlar Demokratları destekleyen Trump, geçmişte kürtaj hakkını savunduğu için de eleştirilmişti.

Kadınların desteği az

Cumhuriyetçi Parti'nin resmi tutumu, kürtajın yasadışı ilan edilmesi yönünde.

Kürtajı 'cinayet işlemekle' aynı gören muhafazakâr siyasetçiler ile kürtaj karşıtı aktivistler, kürtaj yaptıran kadınların cezalandırılması çağrısından kaçınıyor, onun yerine kürtaj yapan doktorları hedef alıyor.

Cumhuriyetçi Parti liderleri de anket sonuçlarından yola çıkarak Trump'ın kadın seçmenler arasında destek görmediği endişesi taşıyor.

Trump, eski başkan aday adaylarından Carly Fiorina ve sunucu Megyn Kelly'yi aşağıladığı için büyük tepki çekmişti.

Kürtaj hakkını savunan Demokrat kadın adayları destekleyen Emily's List adlı grup üyesi Kate Black "Eğer Trump'ın bize, kadınlara ettiği 'iğrenç, pasaklı, şişko domuzlar' gibi laflar korkutmadıysa bile artık bu korkutmalı" dedi.

Trump'ın seçim kampanyası koordinatörü Corey Lewandowski de Salı günü bir kadın gazeteciyi tartakladığı için gözaltına alındı.