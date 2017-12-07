Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili yapacağı önemli açıklama nedeniyle tüm dünyada gözler ABD'ye çevrildi. Trump Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı ve bu adımı "gecikmiş bir karar" olarak nitelendirdi. Kudüs’ün sadece üç büyük dinin kalbi olmadığını söyleyen Trump, "Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir" diye konuştu.

Trump ayrıca ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması için gerekli talimatları da verdiğini belirtti. Trump, ABD olarak İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü hala desteklediklerini ifade etti.

Trump, merakla beklenen açıklamasına saatler kala kabine toplantısında "Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı" mesajını iletmişti. Birçok ABD başkanının bu konuda birşeyler yapmayı istediğini ifade eden Trump, "Ancak daha sonra bir şey yapmadılar" diye konuşmuştu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın tartışmalı kararını çarşamba günü açıklayacağı ve Dışişleri Bakanlığı’nı Amerikan büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması için gerekli hazırlıkları başlatmakla görevlendirileceği belirtilmişti.

Bununla birlikte Amerikan Dışişleri Bakanlığı bütün diplomatik temsilciliklerine talimat göndererek zorunlu olmadıkça 20 Aralık’a kadar Kudüs ve Batı Şeria’ya seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Karara tepki

Başkan Trump’ın planları küresel çapta büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım, tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır, bu barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, çatışmaların fitilini ateşleyecektir" diyerek karara tepki gösterdi. Kudüs’ün, "tüm Müslümanların göz bebeği" olduğunu söyleyen Erdoğan, "bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonunun hüsran" olacağını söyledi.

Arap Birliği Trump'ın Kudüs planları nedeniyle cumartesi günü acil toplantı düzenlemeyi planlıyor. Filistin heyetinin başkanı Diab Al Luh Reuters'a yaptığı açıklamada, toplantının düzenlenmesi talebinin Filistin ve Ürdün'den geldiğini söyledi.

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sırasında aldığı Kudüs’ün doğu kesimini daha sonra ilhak etmişti. İsrail’in bütün Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme iddiası uluslararası arenada kabul edilmiyor. Birleşmiş Milletler bütün Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanımıyor. Avrupa Birliği Kudüs’ün statüsüyle ilgili anlaşmazlığın adil çözüme kavuşturulmasını ve nihai statünün İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinde belirlenmesini talep ediyor.

AFP/Reuters, HT/BD

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