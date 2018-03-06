Trump: Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılabilirim

Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağı açıklanan büyükelçiğin açılış törenin katılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış, ABD'li yetkililer de Tel Aviv'de bulunan İsrail Büyükelçiliği'ni İsrail'in bağımsızlığının 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump ile Netanyahu, Oval Ofis'te kameralara poz verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hiç olmadığımız kadar yakınız"

ABD-İsrail ilişkilerini "hiç olmadığı kadar yakın" şeklinde nitelendiren Trump, kısa zaman içinde ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iki ülke arasında önemli anlaşmaların yapılacağını dile getirdi.

Trump, Kudüs'e taşınacağı açıklanan Amerikan Büyükelçiliğinin açılış töreniyle ilgili de "Eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim" dedi.

"250 bin dolara indirdik"

Trump geçtiğimiz hafta büyükelçiliğin 1 milyar dolara mal olacağını söylediğini, ancak yaptığı pazarlık sonucu bu tutarı 250 bin dolara düşürdüğünü savundu.

Netanyahu: Tarihi bir adım

Daha sonra konuşan Netanyahu ise ABD'nin Kudüs kararı dolayısıyla Trump'a teşekkür etti ve İsrail halkının bunu asla unutmayacağını söyledi. Netanyahu, diğer ABD başkanlarının vaat ettiği şeyi Trump'ın gerçekleştirdiğini belirterek, "Kudüs kararı, tarihi bir karardı. Bunu halkımız çağlar boyu hatırlayacaktır" dedi.

"İran durdurulmalı"

Bölgesel dengeler bağlamında İsrail'in karşılaştığı en önemli meydan okumanın İran olduğunu ifade eden Netanyahu, "Hem ABD ile İsrail'in hem de Arap komşularımızın Ortadoğu'da karşılaştığı en büyük meydan okuma İran'dır. İran nükleer arzularından vazgeçmiyor. Kendi sınırımız da dahil her yerde agresif eylemler sergiliyor. İran durdurulmalı" diye konuştu.