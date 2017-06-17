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Dünya

Trump, Küba ile normalleşme anlaşmasını iptal etti

Küba ile normalleşme süreci Obama döneminde başlamıştı

17 Haziran 2017 00:10

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba’yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı.

"Küba halkı acı çekiyor"

​Trump, "Neredeyse 60 yıldır Küba halkı komünist yönetim altında acı çekiyor. Küba bugün hala, kendi halkından on binlerce kişiyi katleden kişilerin egemenliğinde" dedi.

56 yıllık ambargo

Trump ABD için daha iyi bir anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürerek adaya yapılan turistik ziyaretleri yasaklamaya, 56 yıllık ambargoyu yeniden başlatmaya ve finansal işlemleri askıya almaya hazırlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama'nın Küba politikasını sert şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.

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