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Dünya

Trump, kovduğu FBI Direktörü'nün Kongre'de konuşmasını engellemeyecek

Eski Direktörü James Comey, ilk kez halka açık bir şekilde Kongre’de senatörlerin sorularını cevaplayacak

06 Haziran 2017 02:56

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, perşembe günü Kongre’de ifade verecek eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin oturumunu engellemeyeceği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın "idari yetkisi dahilinde olmasına rağmen", Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan Comey'nin oturumuyla ilgili bu yetkisini kullanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan'ın (oturumla ilgili) idari yetkisini kullanma gücü bilinen bir durumdur ancak Senato İstihbarat Komitesinin aradığı gerçeklerin süratli bir şekilde ortaya çıkması için Başkan Trump, James Comey'nin planlanan oturumuyla ilgili idari yetkisini kullanmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başkanlık koltuğunda oturan Trump'ın, idari anlamda Kongre’deki bir oturumla ilgili yetkisini kullanıp bunun yapılmamasını sağlama gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte birçok hukukçuya göre Trump'ın, Comey ile arasındaki sorunlar ve daha önce kendisiyle görüşmüş olması sebebiyle bu oturumu bloke etmesi mümkün görülmüyor.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, günlük basın brifinginde konuyu değerlendirirken, Trump'ın oturumu bloke edebilecek idari yetkisini kullanmayacağını ve bu oturumun gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Amerikan kamuoyunda Comey'nin ifadesi kadar Trump'ın söz konusu oturumu bloke edebileceği yorumları tartışmalara neden olmuş, Demokrat vekiller kadar bazı Cumhuriyetçi vekiller de Trump'ın oturumu engellememesi gerektiğini ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, geçen haftaki açıklamasında, "Oturumun bloke edilip edilmeyeceği"ne ilişkin sorulara net bir cevap vermeyerek, "Trump'ın bu yetkisini kullanabileceği" yorumlarına kapı açmıştı.

Trump tarafından 10 Mayıs'ta görevine son verilen Comey, ilk kez halka açık bir şekilde Kongre’de senatörlerin sorularını cevaplayacak. Comey'nin perşembe günü yapılacak oturumda hem Rusya soruşturmasına hem de görevinden alınmasına yönelik sorulara canlı yayında cevap vermesi bekleniyor.

 

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