ABD Başkanı Trump, Koronavirüs nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Trump, ''Farklı bir aşamadayız. Artık bazı kuralları değiştirmek gerekiyordu. Resmi olarak bugün ulusal acil durum ilan ediyorum'' dedi.

Trump, geçen hafta görüştüğü ve Koronavirüs'e yakalandığı iddia edilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testinin negatif çıktığını belirterek, "Biz de bir semptom göstermiyoruz" dedi.

ABD'deki tüm hastanelerden acil durum hazırlık planlarını devreye sokmasını talep eden Trump, "Acil durum ilanıyla Sağlık Bakanı, tıbbi hizmet sağlayan kurumlara yönelik bazı ruhsat şartlarını erteleyebilecek, esneklik sağlanabilecek" dedi.

Öte yandan Trump "Koronavirüs'le mücadele kapsamında yerel ve eyaletler çapında 50 milyar dolarlık yeni bir bütçeyi devreye sokuyoruz" diye konuştu.

ABD'de gelecek hafta başına kadar yaklaşık 500 bin Koronavirüs test kitine erişilebileceğini söyleyen Trump, bir ay içinde ise 5 milyon test kitinin hazır hale geleceğini söyledi. Trump, "Ülkemizde çok güçlü bir şekilde bu yönde çalışıyoruz. Herkesin bu testi yaptırmasına gerek yok. Bu gelip geçici bir şey. Bundan çok daha güçlü çıkacağız. Çok şey öğrendik" dedi.

Ayrıca, New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta toplam vakası sayısının 421 kişiye ulaştığını, bunlardan 150’sinin New York kentinde olduğunu kaydetmiş, ''Sanırım New York eyaletinde dolaşan binlerce vaka var. Bu gidişle her yerde olacak” demişti.