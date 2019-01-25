Trump, Kongre ile uzlaştı; ABD'de federal hükümet yeniden açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Aralık gününden bu yana kapalı olan hükümeti geçici bir süre için açmak üzere Kongre liderleriyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray behçesinde düzenlediği basın toplantısında Kongre'yle varılan anlaşma sonucu hükümetin üç hafta süreyle yeniden açılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

“Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım” diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

ABD Başkanı, ABD'nin Meksika sınırına duvar inşa etme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Sınır duvarı, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası vaadlerinin en öne çıkanlarından biriydi. Trump, geçen hafta sonu Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ”Umarım Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ikna olur ve herkesin bildiği gerçeği görür. Kim olursa olsun duvarın işe yaradığını biliyor, duvarlara ihtiyacımız var” şeklinde konuşmuştu.

Demokrat Partililer ise duvar ödeneğinin onaylanmasına şiddetle karşı çıkmaya devam ediyor. Bu Demokrat Partililer arasında en çok öne çıkan isimlerden Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, ”Amerika'nın simgesinin Özgürlük Abidesi olarak kalmasını istiyoruz, bölücü bir duvar olmasını değil. Bunun için de mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Siyasi çekişmeler sürerken arada kalanlarsa ya maaş almadan çalışmak zorunda olan ya da zorunlu ücretsiz izne çıkarılan devlet memurları olmuştu.