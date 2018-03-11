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Dünya
Deutsche Welle

Trump Kim'in sözünü tutacağına inanıyor

Kuzey Kore lideri Kim ile tarihi bir zirve gerçekleştirmeye hazırlanan ABD Başkanı Trump, Pyongyang rejiminin füze denemelerini durduracağına dair sözünü tutacağına inandığını söyledi.

11 Mart 2018 18:23

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme teklifini kabul ederek uluslararası kamuoyunu şaşırtan ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang rejimiyle ilgili olumlu mesajlar verdi.

"Kuzey Kore 28 Kasım 2017'den beri füze denemesi gerçekleştirmedi. Görüşmelerizde yeni denemeler yapmayacaklarına söz verdiler. Bu sözü tutacaklarına inanıyorum" diye tweet atan Trump, Pensilvanya eyaletindeki bir mitingde yaptığı konuşmada da Pyongyang'ın "barış istediğini" düşündüğünü söyledi ve ekledi: "Sanırım artık zamanı geldi"

Trump, mitingde Kim'den söz edince kalabalıktan yuhalama sesleri yükselmesi üzerine ise "Hayır, hayır çok olumlu. Görüşmeden sonra bunu yapabilirsiniz. Ama şu an görüşmeyi beklemeliyiz. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

"Dünya için en büyük anlaşma"

Kim'le görüşmesinden her türlü sonucun çıkabileceğini belirten Trump, başarısızlıkla da sonuçlanabileceğini ifade ettiği bu görüşmede "dünya için en büyük anlaşmayı" da yapabilme ihtimalleri olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, her iki liderin de Kuzey Kore ile yapılacak bir görüşmeye olumlu baktığını sözlerine ekledi.

Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de temaslarda bulunan Güney Koreli yetkililere Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini söylemişti. Mayıs ayı sonuna kadar yapılması öngörülen görüşmenin kesin tarihi ve yeri ise belirlenmemişti.

DW,AP/CÖ,MK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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