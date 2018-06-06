Trump-Kim zirvesine NBA eski yıldızı da katılacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen zirveye NBA eski yıldızı Dennis Rodman'ın da katılacağı belirtildi.

Singapur, 12 Haziran'daki Trump-Kim zirvesine hazırlanıyor.



Trump-Kim zirvesine günler kala hazırlıklar son hızıyla sürerken, zirveye sürpriz bir ismin katılacağı iddia edildi.



New York Post gazetesine konuşan kaynaklar, Kim Jong-un'un arkadaşı NBA eski yıldızı Dennis Rodman'ın da zirve için Singapur'a gideceğini öne sürdü.

Rodman'ın zirveden bir gün önce Singapur'a gideceği belirtildi. İsmi gizli tutulan kaynak, ünlü basketbolcunun diplomatik görüşmelerde yer alabileceğini de iddia etti.



Dennis Rodman'ın sözcüsü ise ziyaretin şimdilik doğrulanmadığını söyledi. Ancak Rodman'ın uzmanlığına ihtiyaç duyulursa, yıldız basketbolcunun zirveye katılabileceğini dile getirdi.



Uzmanlar Rodman'ın görüşmelerde yer almasının zirvenin başarı şansını arttırabileceğini savunuyor.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il, sıkı bir basketbol tutukunu olarak biliniyordu.



Dennis Rodman daha önce Kuzey Kore'yi 5 kez ziyaret etmişti. Ünlü basketbolcu Rodman, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Donald Trump'ın kitabını hediye ettiğini de açıklamıştı.