Trump, Kennedy suikastine ilişkin kalan belgeleri de paylaşacağını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, John Kennedy suikastine ilişkin 2 bin 800 belgeyi açıklamasının ardından kalan belgeleri de kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Kennedy suikastine ilişkin 54 yıldır "gizli tutulan" 2 bin 800'den fazla belgenin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Trump belgelerin bir bölümünü gizli tutma kararı almıştı. Ancak ABD Başkanı dün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hâlâ hayatta olan kişiler ve onların adreslerini içeren dosyalar hariç bütün belgeleri açıklayacağım" mesajını paylaştı.

Birleşik Devletleri'n 35'inci Başkanı John Kennedy, 1963'te bir suikastle öldürülmüş, suikastin ardından ortaya atılan komplo teorileri yıllarca gündemi meşgul etmişti.

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