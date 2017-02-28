Trump kendisine karşı protestolardan Obama'yı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, halefi Barack Obama'nın, koyduğu seyahat yasağına karşı protestolar ve ulusal güvenlik konusundaki bilgi sızmalarının arkasında olduğuna inandığını belirtti.

Fox News'a konuşan Trump, "Başkan Obama'nın bunun arkasında olduğunu düşünüyorum, çünkü kesinlikle onun adamları arkasında. Ayrıca bunun sadece siyaset olduğunu da düşünüyorum" dedi.

Trump iddiaları için herghangi bir kanıt sunmazken, Obama cephesinden bir açıklama gelmedi.

Trump söyleşide bütçe planları ve diğer konularda da açıklamalarda bulundu ve

Trump'ın röportajı, Kongre'de yapacağı ilk konuşmadan saatler önce yayınlandı.

Trump'ın Kongre konuşmasında, harcamaları azaltma ve ekonomiyi canlandırma planları konusunda daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.

Başkan Trump, dün askeri harcamaları yüzde 10 arttırmayı planladığını söylemişti.

Trump Fox News'teki söyleşide "İşimi bitirdiğimde dünyanın en büyük ordusuna sahip olacağız" dedi.

Donald Trump, masrafı nasıl karşılayacağı sorulduğunda ise askeri malzeme alımında "ödediğimiz paranın karşılığını daha iyi alacağız" dedi ve ABD'den askeri açıdan avantaj sağlayan ülkelerden "bir tür geri ödeme alacaklarını" ifade etti.