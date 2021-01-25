Trump, "kendine ihanet ettiğine" inandığı Cumhuriyetçilerden "intikam" almaya hazırlanıyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "kendisine ihanet ettiğine inandığı" Cumhuriyetçilerden "intikam almanın" yollarını aradığını ifade edildi..

Trump, 4 yıldır ilk kez başkan olmayarak geçirdiği hafta sonunda Mar-a-Lago'da golf oynamayı tercih etti. The Washington Post'un aktardığına göre Trump golf oynarken yanındakilerle nasıl gündemde kalmaya devam edebileceğini ve "kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini" konuştu.

Öte yandan New York Times muhabiri Maggie Haberman, Trump'ın "hem parti kurma hem de ön secimlere girme tehditi anlamsız olduğu sonucuna vararak" yeni bir parti kurma düşüncesinden vazgeçtiğini aktardı.

ABD basınına göre Trump'ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve/veya "seçimlerde hile yapıldığını" kabullenmeyenler bulunuyor.

Temsilciler Meclisi bugün "Trump'ın Kongre saldırıları konusunda halkı teşvik ettiği" ile ilgili suçlamaları Senato'ya yollayacak. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak. Bir grup Cumhuriyetçi'nin Trump'a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor