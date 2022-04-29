Trump, kendi platformundan selam verdi: Geri döndüm!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre Baskını sonrasında Twitter yönetimi tarafından hesabının askıya alınmasının ardından kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan ilk mesajını paylaştı. Trump'ın bu ilk paylaşımını 40 dakikada 40 bin kişi beğendi.

Twitter yönetiminin Trump'ın hesabını ABD Kongre baskını sonrası attığı tweetlerin ardından, şiddeti körüklediği gerekçesiyle 8 Ocak 2021'de kalıcı olarak engellemesinin ardından Trump kendi sosyal medya platformu, 'Truth Social'ı kurdu. Trump, ilk paylaşımını yaptı.

App Store'da en çok yüklenen uygulama durumunda olan Truth Social'da Trump'ın yaklaşık 2 milyon takipçisi var.

Trump "Şu anda büyük bir platform inşa ediyoruz. Yani muhtemelen herhangi bir ilgimiz olmazdı. Biliyorsunuz, Twitter çok sıkıcı hale geldi" demişti.