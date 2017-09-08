Trump, Katar krizinin çözümünde arabuluculuk için gönüllü oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Kuzey Kore ile yaşanan gerilim, Katar krizi ve Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Trump, "Askeri adım kesinlikle bir seçenek. Peki bu kaçınılmaz mı? Hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Askeri yolu kullanmamayı tercih ederim ancak Kuzey Kore'ye karşı bunu yaparsak o gün Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur" şeklinde konuştu.

Şu anda Kuzey Kore ile müzakere noktasında olmadıklarını dile getiren Trump, önceki diplomatik çabaların bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmadığını belirtti.

'Katar krizinin çözüleceğine inanıyorum'

Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü noktasında Kuveyt'in liderlik yaptığını ve kendilerinin de arabuluculuk gayretlerini sürdürdüğünü anlatan Trump, bu çabalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Trump, "Katar ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında görüşmelere yardımcı olabilirsem bunu yapmayı isterim. Kuveyt, bu konunun çözümünde liderlik yapıyor ve biz bunu çok takdir ediyoruz. Bu sorunun çözüleceğine inanıyorum eğer çözülmezse Beyaz Saray'da ben arabulucu olacağım" değerlendirmesini yaptı.

Kuveyt Emiri: Ümitliyiz

Kuveyt Emiri Sabah, "Katar ile komşuları arasındaki anlaşmazlığın çözümü noktasında hala ümidimiz var, yakında bir çözüm olacağı noktasında ümitliyiz" diye konuştu.

Katar'a bir mektup gönderdiklerini ve buna karşılık Katar'dan da bir mektup aldıklarını hatırlatan Sabah, Katarlıların masaya oturup tüm konuları konuşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sabah, Katar için ortaya konan 13 maddelik talep listesinin hepsinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, egemenlikle ilgili olanlar hariç diğer konuların hızlıca konuşulup halledilebileceğini belirtti.

Emir Sabah, Katar ile diğer Körfez ülkelerinin kardeş olduğunu ve aralarında çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığına inandığını vurguladı.

Kuveyt'in satın aldığı jetler için Trump devreye girdi

Öte yandan Trump, Kuveyt ile ikili ilişkilerinde çok iyi bir seviyede olduklarını ve başta güvenlik olmak üzere birçok alanda yeni imzalar atmaya hazırlandıklarını söyledi. Trump, geçen yıl kasım ayında ABD'nin Kuveyt'e sattığı 5 milyar dolarlık FA-18 Super Hornet jetlerinin teslimi sürecini hızlandırmak için çaba gösterdiğini ve Dışişleri Bakanlığının gereken onayı yeni verdiğini ifade etti.

'Esad'ın yeniden aynı şeyi yapabileceğine inanmıyorum'

Trump, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarla ilgili bir soruyu yanıtladı. Trump, "En son yaptığımız şeyden sonra Esad'ın yeniden aynı şeyi yapabileceğine inanmıyorum. Fakat hiçbir şey değişmedi. Eğer kimyasal silah kullandıysa bu bizi oldukça rahatsız eder" cevabını verdi.

Bir soru üzerine Trump, İsrail-Filistin sorununun çözümü noktasında çalışmaya devam ettiklerini kaydederek, "İsrail tarafı da Filistin tarafı da bir şeyler olduğunu görmek istiyor. Eğer iki taraf da bir şeylerin değiştiğini görmek istiyorsa iyi şeyler olabilir" yorumunu yaptı.