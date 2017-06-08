Trump: Katar Emiri ile Beyaz Saray'da görüşebilirim

ABD Başkanı Trump, Katar krizini çözmek için gösterilecek çabalara dahil olacağını ve Katar Emiri ile Beyaz Saray’da görüşebileceğini söyledi.

Katar krizi konusunda ABD yönetiminden çelişkili açıklamalar gelmeyi sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, "terör örgütleri ile bağlantılı olduğu" ve "ABD’nin İran’a karşı takındığı tavrı sorguladığı" gerekçesiyle eleştirdiği Katar Emiri Taim Bin Hamad Al Tani ile Beyaz Saray’da görüşebileceğini söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump ile Katar Emiri Tani arasında bir görüşme gerçekleşti.

Trump, Katar krizini çözmek için gösterilecek çabalara dahil olacağını ve Katar Emiri Tani ile Beyaz Saray’da görüşebileceğini ifade etti. (DHA)