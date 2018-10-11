Trump: Kaşıkçı'nın kaybolması ABD'deki Suudi yatırımların engellenmesi için bir neden değil

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayından dolayı, "Suudi Arabistan'ın ABD'deki yatırımlarının engellenmesi için bir neden görmüyorum. Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili kısa sürede rapor bekliyorum" dedi.

Fed'in çok saldırgan önlemler almakla büyük hata yaptığını savunan ABD Başkanı, "Fed'in faiz yükseltme politikasının saçma olduğunu" iddia etti.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, "Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini" söyledi.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.

Trump: Fed delirdi, kontrolden çıktı

ABD'nin Merkez Bankası niteliği de bulunan Fed'in faiz artırımlarına yönelik eleştirilerini de devam ettiren Trump, 'deli' ve İspanyolca deli manasında 'loco' diye nitelediği Fed'in 'kontrolden çıktığı' görüşünü tekrarladı.

“Fed yüzünden daha yüksek faizle borç ödemek zorunda kalıyorum”

Fed'in çok saldırgan önlemler almakla büyük hata yaptığını savunan ABD Başkanı, Fed'in faiz yükseltme politikasının saçma olduğunu, zira bu yüzden yönetiminin bütçe açıklarını finanse etmesinin daha pahalıya patladığını belirtti.

8 ay önce bu göreve atadığı Fed Başkanı Jay Powell'ı kovmayacağını, ama hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Şi ile buluşma planı

Trump, birkaç saat öncesinde telefonla Fox News'a verdiği mülakatta, gümrük vergisi seti çektiği Çin'e yapıp edeceği daha çok şey olduğundan söz etmişti.

Bu söyleme karşın, Wall Street Journal gazetesi, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kasım sonunda Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde görüşmeyi planladığını duyurdu.

Trump'ın Cemal Kaşıkçı olayınan ilişkin önceki açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin olarak, "Başına ne geldiğini bulmak zorundayım" dedi.

Fox News'a konuşan Trump, Türkiye'de bulunan Amerikan yetkililerinin de Kaçıkçı vakasını inceleyeceğini söyledi.

Tump, "Bu konuda çok sertiz. Orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyorız. Ne olup bittiğini ortaya çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trump dün de Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz… Sonuna kadar gideceğiz… Kimin yaptığını bulacağız."

Yanısıra dün bir açıklama yapan Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Başdanışman Jared Kushner'in kayıp Suudi gazeteci konusunu Veliaht Prens ile telefonda görüştüklerini duyurmuştu.