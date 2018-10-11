Trump: Kaşıkçı'nın başına ne geldiğini bulmak zorundayım

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin olarak, "Başına ne geldiğini bulmak zorundayım" dedi.

Fox News'a konuşan Trump, Türkiye'de bulunan Amerikan yetkililerinin de Kaçıkçı vakasını inceleyeceğini söyledi.

Tump, "Bu konuda çok sertiz. Orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyorız. Ne olup bittiğini ortaya çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trump dün de Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz… Sonuna kadar gideceğiz… Kimin yaptığını bulacağız."

Yanısıra dün bir açıklama yapan Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Başdanışman Jared Kushner'in kayıp Suudi gazeteci konusunu Veliaht Prens ile telefonda görüştüklerini duyurmuştu.