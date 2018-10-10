Trump: Kaşıkçı konusunda Türkiye ile işbirliği içerisindeyiz, sonuna kadar gideceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında "Suudi yetkililerle konuştum, son derece kötü bir durum" açıklamasını yaptı.

Trump, Kaşıkçı konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde olduklarını da söyledi.

Trump, "Suudi hükümetinden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek isteriz" diye konuştu.

Trump'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

- Suudi yetkililerle görüştüm, bu son derece kötü bir durum. Suudi Hükümeti'nden sorularımıza yanıt bekliyoruz. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması derinlemesine araştırılmalı. Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, sonuna kadar gideceğiz. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısını Beyaz Saray'da görmek isterim.