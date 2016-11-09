Trump karşıtlarının en büyük 8 korkusu

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, kampanya süresince Meksika sınırına duvar örme ve 'Müslümanların ülkeye girişini yasaklama' gibi açıklamalarıyla eleştirilmişti. Trump karşıtı Amerikalılar, yeni döneme dair en büyük endişelerini sıraladı...