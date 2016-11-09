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BBC Türkçe

Trump karşıtlarının en büyük 8 korkusu

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, kampanya süresince Meksika sınırına duvar örme ve 'Müslümanların ülkeye girişini yasaklama' gibi açıklamalarıyla eleştirilmişti. Trump karşıtı Amerikalılar, yeni döneme dair en büyük endişelerini sıraladı...

09 Kasım 2016 19:49

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, kampanya süresince Meksika sınırına duvar örme ve 'Müslümanların ülkeye girişini yasaklama' gibi açıklamalarıyla eleştirilmişti. Trump karşıtı Amerikalılar, yeni döneme dair en büyük endişelerini sıraladı...

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