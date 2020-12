Trump karşıtı muhafazakâr grup, ABD'deki Koronavirüs ölümlerine dikkati çekmek için Ivanka Trump ve Jared Kushner'ı hedef aldı

T24 Dış Haberler

Cumhuriyetçiler tarafından kurulan Trump karşıtı siyasi eylem komitesi Lincoln Project, ABD'deki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlere vurgu yapmak için New York'ta Times Meydanı'na Donald Trump'ın kızı ve damadı Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın fotoğraflarını astı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Lincoln Project, Times Meydanı'nda yaptıkları iki büyük reklam panosunda Koronavirüs salgınına ilişkin Ivanka Trump ve Jared Kushner'ı hedef aldı. Panolardan birinde Ivanka Trump, eliyle ABD'de ve New York'ta ölenlerin sayısını gösterdi. Kushner'ın olduğu panoda ise "New Yorklular acı çekecek ve bu onların sorunu" ifadeleri yer aldı. Cümlenin altında ise kırmızı ve beyaz ceset torbalarıyla Koronavirüs nedeniyle ölenler temsil edildi.

Vanity Fair dergisi, Kushner'in New York'ta salgın süreci ön cephede çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna "New Yorklular acı çekecek ve bu onların sorunu" yanıtını verdiğini aktarmıştı.