Trump karşıtı mesajları ortaya çıkan ajan, FBI'dan kovuldu

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen ve ABD Başkanı Trump aleyhinde mesajları ortaya çıkan ajan Peter Strzok'un FBI'daki görevine son verildi.

Strzok'un avukatı Aitan Goelman, yaptığı açıklamada FBI'da 21 yıldır çalışan müvekkilinin cuma günü öğle saatlerinde görevine son verildiğini ve bunun kurumun işleyişine uymadığını belirtti.

FBI'ın kararının profesyonellik dışı olduğunu belirten Goelman, "Bu karar tüm ABD'liler için oldukça korku verici bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Direneceğim!

ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ajan Peter Strzok FBI'dan kovuldu, nihayet. FBI ve Adalet Bakanlığındaki kötü oyuncuların listesi uzadıkça uzuyor. Strzok'un Cadı Avı görevinde olduğunu düşünürsek, (soruşturma) düşecek mi? Bu tam bir oyun. Gizli anlaşma yok, engel yok. Direneceğim!" ifadelerini kullandı.

“Dolandırıcı Hillary…”

Trump, açıklamalarına, "Dolandırıcı Hillary Clinton'ın yolsuzluk soruşturmasında görevli olan eski FBI ajanı Strzok kovuldu. Bu ABD halkına karşı tam bir aldatmaydı ve bu soruşturma yeniden yapılmalı!" şeklinde devam etti.

Peter Strzok'un, Trump karşıtı mesajlarının tespit edilmesi üzerine Rusya soruşturması özel yetkili savıcısı Robert Mueller tarafından geçen yıl yaz aylarında görevden alındığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Strzok'un Clinton soruşturmasında görevliyken, söz konusu soruşturmada görevli başka bir FBI ajanının eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.