Trump karşıtı dilekçeye 1 milyondan fazla imza

İngiliz parlamentosunun internet sitesinde online dilekçeler bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye bu yıl içinde yapması öngörülen resmi ziyaretinin engellenmesi için açılan imza kampanyasına 1 milyondan fazla kişi destek verdi. Sitedeki kampanyaya verilen desteğin an be an arttığı gözleniyor.

Dilekçede, "ABD hükümetinin başkanı olarak Donald Trump'ın İngiltere'ye girmesine izin verilmeli, ancak Trump resmi olarak davet edilmemeli, çünkü Kraliçe'yi utandıracaktır" ifadeleri yer alıyor.

İngiltere'de parlamento dilekçelerini her vatandaş imzalama hakkına sahip. Bu tür dilekçelerde toplanan imza sayısının 100 bini geçmesi halinde, dilekçelerin yasama organları tarafından göz önünde bulundurulması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına 3 ay süreyle seyahat engelleri getirilmesi ve mültecilerin ülkeye kabul edilmesinin askıya alınmasını öngören kararname nedeniyle eleştirilerin odağında.

Afp/DW, BÖ/GA