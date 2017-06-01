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Dünya
Deutsche Welle

Trump kararını bugün açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Amerikan medyasına göre Başkan 'anlaşmadan çekilme' yönünde karar verecek.

01 Haziran 2017 11:52

ABD Başkanı Donald Trump, merakla beklenen Paris İklim Anlaşması ile ilgili kararını bugün Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde açıklayacağını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Daha önce anlaşmadan çekileceği yönünde güçlü mesajlar veren Trump, seçim kampanyasında da ABD'nin ekonomik çıkarlarına ters düştüğü gerekçesiyle İklim Anlaşması'ndan çekilmek istediklerini söylemişti.

Trump'ın açıklaması Avrupa Birliği'nde (AB) ise endişe yarattı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise ABD Başkanı'nı anlaşmaya sadık kalınması hususunda uyardı. Juncker, "Donald Trump'ın İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklaması durumunda, Avrupa'ya karara karşı çıkma görevinin düşeceğini' söyledi.

İklim değişikliğinin tehlikelerine işaret eden Juncker, "Söz konusu olan sadece Avrupa'nın değil, dünyanın başka yerlerinde yaşayanların da geleceğidir” dedi. Juncker, iklim değişikliğiyle kararlı bir şekilde mücadele edilmediği takdirde 83 ülkenin dünya haritasından silinme tehlikesiyle karşılaşacağını sözlerine ekledi.

Dünyanın geleceği mi, ABD'nin çıkarları mı?

Axios adlı haber sitesinde Trump'ın atacağı adımlara ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı. Site, Trump'ın kararını verdiğini, ancak Paris'te imzalanan İklim Anlaşması'ndan çekilme yönteminin henüz kesinlik kazanmadığını yazmıştı. Haberde Trump'ın uzun zaman alacak olan Paris Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatabileceği gibi, 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması'ndan çekilmeye karar vermesinin de mümkün olduğu, bu yönde alınacak kararın ise çok daha radikal bir adım olacağı belirtildi.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini en çok Trump'ın strateji danışmanı Stephen Bannon ve başdanışmanı Stephen Miller'in istediği, damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka'nın ise anlaşmadan çekilmesine karşı oldukları ifade ediliyor. Ülkede yapılan kamuoyu araştırmaları da Amerikalıların üçte ikisinin Paris Anlaşması'na bağlı kalınmasından yana olduğunu gösteriyor.

Yenilenebilir enerji üreten Amerikan şirketleri de anlaşmadan çekilmeme yönünde görüş bildirmişti. İtalya'da geçen hafta yapılan G7 zirvesi sırasında önde gelen sanayi ülkelerinden altısının liderleri Trump'ı İklim Anlaşması'nın önemine ikna etmeye çalışmışlardı. 2015 yılında Fransa başkentinde 195 devlet tarafından imzalanan anlaşma atmosferdeki sera etkisiyle ısınmanın sanayi öncesi çağa kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını öngörüyor.

Çin'den sonra atmosfere en çok sera gazı salan ABD'nin bir önceki başkanı Barack Obama'nın döneminde 2025 yılına kadar zararlı gaz emisyonunun 2005 yılına göre yüzde 26 ila yüzde 28 oranında azaltılması kararlaştırılmıştı.

DW/dpa/AFP/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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