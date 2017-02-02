"Trump kararı sonrası İran dolar kullanımını bırakıyor" iddiası

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, aralarında İran'ın da bulunduğu yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişine getirdiği yasağa, İran Hükümeti'nin tepki göstererek, finansal raporlarda dolar kullanımını terk etmeyi planladığı iddia edildi.

İran medyasında çıkan haberlere göre ülkenin Merkez Bankası, finansal raporlarda kullanılan para birimi doları yeni bir ortak döviz cinsi ile değiştirmek istiyor.

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