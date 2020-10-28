Trump kampanyasının internet sitesi hacklendi: "Dünya, yaydığın yalan haberlerden sıkıldı..."

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi kampanya internet sitesi saldırıya uğradı. Kampanya yetkilileri sitenin kontrolünü kısa süre içinde sağladıklarını ve saldırının sorumlularını bulmak için yetkililerle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Bilgisayar korsanları siteyi kontrol ettikleri kısa süre içinde hakkında sayfasında, "Bu site dünya her gün Trump'ın yaydığı yalan haberlerden sıkıldığı için ele geçirildi. Dünyanın gerçeği bilmesine izin verme zamanı geldi" ifadeleri görüldü.

Bilgisayar korsanları, ellerinde Trump'ın 2020 seçimlerini manipüle etmeye çalışan yabancı aktörlerle işbirliği yaptığına dair başkanlığının meşruluğunu yitirmesine sebep olacak kanıtlar olduğunu iddia etti. Sitede Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'nın sicilleri de gösterildi.

Site kısa süre içinde geçici olarak kapatıldı ve ekranlara, "Bu site şu anda çevrimdışı" mesajı verildi. Site şu anda normal olarak çalışıyor.

Trump 2020 kampanyası sözcüsü Tim Murtaugh, bilgisayar korsanlarının hassas verilere ulaşamadığını çünkü sitede bu verilerin depolanmadığını ifade etti.