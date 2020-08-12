Trump kampanyası, Joe Biden'ın 'Kamala Harris' kararını hedef aldı: Halk onun sahtekar olduğunu fark etti, Biden ise o kadar zeki değil

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ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak Senatör Kamala Harris'i seçmesinin ardından Trump kampanyası ikiliyi hedef alan bir video hazırladı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılan videoda Harris'e "sahtekar" lakabı takıldı.

Trump 2020 kampanyasının reklamında Kamala Harris'in başkan aday adaylığı sırasında "radikal sola" koştuğu belirtildi. Videoda Harris'in Senatör Bernie Sanders'ın sosyal sağlık planını "bağrına bastığı", milyarlaca dolarlık yeni vergi için çağrıda bulunduğu ve "ırkçı politikaları için Joe Biden'ı hedef aldığı" ifade edildi.

Harris, ön seçimlerde Demokrat partiden aday adayı olmuş ve Biden'a karşı yarışmıştı. Ancak yarışa büyük umutlarla giren Harris, beklenen desteği alamadı.

Trump kampanyası, Harris'in yeteri kadar oy alamayınca Demokrat Parti ön seçimlerinden çekilmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Seçmenler Harris'i reddetti. Zekice onun bir sahtekar olduğunu anladılar" ifadelerini kullandı.

Videonun devamında Biden'ın bu kadar zeki olmadığı ve Harris'in bir sahtekar olduğunu fark etmediği söylendi. İkilinin beraber, "radikal solu kucakladığı" belirtildi.