Trump kampanyası, Biden lehine tescillen Georgia'da oyların üçüncü defa sayılması için başvurdu

T24 Dış Haberler

Trump kampanyası, yeniden sayım sonucu Joe Biden'ın zaferini yeniden gösteren Georgia eyaletinde oyların üçüncü defa sayılması için dilekçe verdi.

The Hill'de yer alan habere göre, Trump kampanyasının hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada "Her yasal oyun sayıldığı konusunda Georgia eyalet yasası ve ABD Anayasası'nın her parçasının takip edildiğini görmeye odaklandık" ifadeleri yer aldı. Dilekçe, "ABD Başkanı Donald Trump ve kampanyası, Georgia'da dürüst bir yeniden sayım için ısrar etmeye devam ediyor" sözleriyle devam etti.

Georgia eyaletindeki sonuçlar tekrar sayımdan sonra tescillenmiş, eyaleti ve 16 Seçmenler Kurulu oyunu resmen Joe Biden kazanmıştı.

Donald Trump, ABD'nin 46. Başkanı'nın Joe Biden olduğunu gösteren seçim sonuçlarını reddetmeye devam ediyor.