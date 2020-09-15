Trump kampanyası, "Askerleri destekleyin" reklamında yanlışlıkla Rus uçakları kullandı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim kampanyası, bağış çağrısı yaptığı yeni reklamında "Askerlerimizi destekleyin" ifadelerinin yanında Rus yapımı savaş uçaklarına yer verdi

Cumhuriyetçi Parti ve Trump 2020 kampanyasının yönettiği Trump Make America Great Again Komitesi tarafından hazırlanan reklam kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

ABD Hava Kuvvetleri uçaklarının tasarlanmasında görev alan Pierre Sprey, Politico'ya yaptığı açıklamalarda reklamda kullanılan uçakların Rus yapımı MiG-29'lar olduğunu dile getirdi. Sprey, reklama; "Askerlerimizi desteklediklerini görmek ne hoş" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Reklamda gün batımında yürüyen beş askerin silüeti görünürken üstlerinde de 3 savaş uçağı uçuyor.

Moskova'daki Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi Direktörü Ruslan Pokhov da askerlerden birinin elinde Rus yapımı AK-74 silahı olduğuna dikkati çekti.