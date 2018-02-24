Trump, K. Kore'ye karşı “en geniş kapsamlı” yaptırımları uygulama kararı aldıklarını açıkladı

Nafiz Albayrak / New York 23 Şubat (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington\'da katıldığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını duyuran Trump, “Bugün Kuzey Kore rejimine karşı bugüne kadarki en geniş çaplı yeni yaptırımların getirildiğini açıklıyorum” dedi.

Trump, ABD Maliye Bakanlığı’nın, Kuzey Kore’nin nükleer programına mali kaynak yaratmak ve ordusunu ayakta tutmak için kullandığı gelir kaynaklarını daha da kısıtlamak için gerekenleri yapacağını söylerken, Kuzey Kore\'ye karşı uygulanan yaptırımları delmede kullanılan 50\'yi aşkın gemi, ulaştırma şirketi ve ticari kuruluşların hedef alınacağını da ekledi.