Trump Junior kendini savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya bağlantılarından dolayı ağır baskı altına giren büyük oğlu Donald Trump Junior, 2016 yılındaki başkanlık seçim kampanyası sırasında bir Rus avukatla yaptığı buluşmayı savundu.

Trump Jr. Fox News televizyonuna verdiği röportajda, "Şimdi olsa muhtemelen başka türlü davranırdım” dedi. Buluşmanın önemli olmadığını belirten Trump Jr. "Ortaya iddialar atılmasaydı buluşmayı hatırlamazdım bile” şeklinde konuştu.

Avukatla yaptığı görüşmenin kaybedilmiş 20 dakika olduğunu söyleyen Donald Trump'ın büyük oğlu babasına buluşmadan bahsetme gereği duymadığını da sözlerine ekledi.

Donald Trump Jr. kendisine gönderilen ve muhalefet ile ilgili araştırmayı konu alan bir elektronik postayı okuyup yanıtladığını ve e-postayı gönderenlerin kulağına gelen haberleri kanıtlayabileceklerini düşündüğünü ifade etti.

Trump’ın ekibine "ihanet” suçlaması

Donald Trump Jr. salı günü yayıncı Rob Goldstone ile yaptığı ve Rus avukatla buluşmasına zemin hazırlayan e-postaları açıkladı.

Goldstone'un mailinde Hillary Clinton aleyhinde kullanılabilecek Kremlin kaynaklı bilgilerin bulunduğu belirtiliyor.

ABD'li hukukçular ve Demokrat partililer e-postaların suç unsuru teşkil ettiğini öne sürüyorlar.

Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Tim Kaine Rusya bağlantısının ihanete işaret ettiğini belirtirken Senatör Ron Wyden Trump ekibinin "Amerikan demokrasisine zarar vermek için düşman bir ülkeyle işbirliği yaptığının ortaya çıktığını” söyledi. Donald Trump e-postaları yayınlama samimiyeti gösterdiği için oğlunu kutladı ve oğlunun "ülkesini seven fevkalade bir insan olduğunu” belirtti.

Donald Trump Jr.'ın internet üzerinden yaptığı yazışmalar New York Times gazetesi tarafından da yayınlandı. Yazışmaların Rusya hükümeti tarafından seçim kampanyasında destek vaat edilmiş olmasını göstermesi bakımından Trump ekibinin Rusya ile irtibat kurduğuna dair iddiaların asılsız olmadığı anlaşılıyor.

İngiliz yayıncı Rob Goldstone Trump Jr.'a gönderdiği mailde "Clinton'ın Rusya bağlantıları ile ilgili son derece önemli materyal temin edilebileceğini ve bu bilgilerin babası için son derece yararlı olabileceğini” yazdı. Trump Jr.’ın bu e-postayı olumlu yanıtladığı ortaya çıktı.

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DW/afp/dpa/AG/GA