Trump, İsveç'teki hangi olayı kastetti?

Florida'da "Amerika için kampanya" mitinginde konuşan ABD Başkanı "Almanya'da neler olduğuna bir bakın. İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın. İsveç, kim inanabilir? İsveç. Çok sayıda (mülteci) kabul ettiler. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar" ifadelerini kullandı.

Geçen ay imzaladığı 7 Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren başkanlık kararnamesini savunan Cumhuriyetçi Başkan'ın bu kararı federal bir yargıç tarafından iptal edilmişti.

Trump kararnameyi savunurken sık sık Brüksel, Nice ve Paris'teki saldırılara atıfta bulunmuştu.

AFP'nin Trump'ın "Dün akşam İsveç'te ne olduğuna bir bakın" sözleriyle neyi kastettiğini başkanın sözcülerinden birisine sorduğunu ama henüz yanıt alamadığını belirtti.

Trump'ın bu sözleri üzerine kullanıcılar sosyal medyada "#lastnightinSweden (#dünakşamİsveçte) ve #Swedenincident (#İsveçolayı) etiketlerini açtı.

İsveç'in Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Gunnar Hokmark bir kullanıcının "Dün akşam İsveç'te oğlum bir sosisliyi kamp ateşine düşürdü. Çok üzücü" tweetini kendi Twitter hesabından yeniden paylaştı. Hokmark Trump'a atıfta bulunarak "Nereden duydu?" diye sordu.

Bazı kullanıcılar da İsveçli popüler ev eşyası şirketi Ikea'dan aldıkları mobilyaların kurulum rehberlerinin anlaşılmasının zor olduğunu yazıp, "İsveçolayı'nda gizli plan" twetlerini attı.

Ünlü İsveçli pop grubu ABBA'yı anımsatan bazı kullanıcılar da "ABBA için dua edin" yazılı fotoğraflar paylaştı.

İsveç'in resmi ülke hesabı @sweden'ndan ise "Yok, İsveç'te bir şey olmadı. Burada herhangi bir terör saldırısı düzenlenmedi" mesajı paylaşıldı.

Trump yönetiminde olmayan 'terör saldırıları'nı olmuş gibi gösteren açıklamalardan ilk Beyaz Saray danışmanarından Kellyanne Conway tarafından yapılmıştı.

Bir televizyon programında "alternatif gerçekler" kavramını ortaya atan Conway, hiç gerçekleşmediği halde "Bowling Green katliamı" diye bir saldırıdan söz etmişti.

Conway daha sonra Bowling Green'deki Irak kökenli iki kişinin El Kaide'ye para göndermeye çalışmakla suçlandığı davaya işaret ettiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise Atlanta'da bir saldırı olduğu yönünde üç kez beyanatta bulunurken, hiçbir saldırının düzenlenmediği kentte hangi saldırıyı kastettiği anlaşılamamıştı.

Spicer daha sonra 49 kişinin hayatını kaybettiği Orlando'daki gece kulübüne düzenlenen saldırıya atıfta bulunduğunu belirtmişti.